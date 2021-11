Lockdown Olanda, scontri a Rotterdam. In Germania boom casi

C'è voluto poco perché la situazione degenerasse. I manifestanti riunitisi a Rotterdam per protestare contro le misure restrittive causate dall'escalation di contagi, sono venuti quasi subito a contatto con le Forze dell'Ordine e da quel momento, la situazione è sfuggita ad ogni controllo. La fiamma della violenza è divampata in fretta, con incendi alle macchine, vetrine sfondate, cariche con i poliziotti a cavallo, gli idranti che hanno falciato le persone, fino a quando le Forze dell'Ordine hanno aperto il fuoco. E qui le versioni discordano, perché secondo quanto riferito dalla Polizia, i colpi sarebbero stati esplosi per allontanare la folla. Secondo i manifestanti invece, sono stati sparati più in basso. Smentita la morte di una persona, è stato però confermato il ferimento di altre due. Il bilancio dei disordini è comunque pesantissimo: 51 gli arresti, almeno sette i feriti, tra cui diversi agenti. Un bilancio ancora provvisorio che rischia di aggravarsi. Perché è vero che la manifestazione prevista per il giorno successivo è stata disdetta, ma egualmente centinaia di persone hanno deciso di scendere in strada. Una situazione esplosiva, sintomatica di un clima sempre più esasperato, nei confronti delle misure che limitano la libertà di movimento. Non sono segnalate per ora, proteste dello stesso tipo invece in Germania, dove lockdown parziali sono stati decisi per i Land più colpiti, anche se sembrano solo un passo, prima che vengano estese a tutta la federazione. La Germania, per usare le parole del Koch Institute, è ormai un unico, grande focolaio nazionale. Per ora però i provvedimenti riguardano solo i Lander con il più alto numero di contagi, a partire dalla Baviera, che ha annunciato anche la cancellazione di tutti i celebri mercatini di Natale e la chiusura di bar, discoteche e locali notturni, fino a metà dicembre. Anche la Sassonia va verso le stesse restrizioni, deciso pure l'obbligo vaccinale per il personale sanitario.