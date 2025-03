Londra condanna studente cinese: possibili 50 stupri

Quello che colpisce e che poi sarà confermato dagli stessi agenti che hanno eseguito l'arresto è l'atteggiamento del ragazzo. Freddo, senza emozioni, collaborativo. Come se si trattasse di una pura formalità. Eppure Zhenhao Zou, studente di ingegneria cinese alla University College di Londra, è stato ritenuto colpevole dal tribunale della capitale di un'accusa gravissima: aver stuprato almeno dieci ragazze tra Regno Unito e Cina. Ma, come conferma anche il responsabile della polizia metropolitana Kevin Southworth, Zou potrebbe essere responsabile di addirittura cinquanta violenze. Il metodo utilizzato sarebbe quello divenuto tristemente celebre con il caso di Dominique Pélicot in Francia e, sempre in Francia, del chirurgo Joël Le Scouarnec l'MDMA una sostanza fortemente euforizzante. Lo studente cinese avrebbe l' M D M A. Una sostanza fortemente euforizzante. Lo studente cinese avrebbe soprattutto quelli destinati alla comunità cinese in Inghilterra. L'isolamento linguistico, le difficoltà di integrazione rendevano le prede molto più facili. E poi Zou riusciva a conquistare facilmente la fiducia. Brillante studente di ingegneria che puntava a un dottorando. Aveva il tipico curriculum del bravo ragazzo. A tradire lo stupratore seriale, l'abitudine di riprendere gli abusi e di conservarli in video come trofei. Tutti rapporti consenzienti, ha detto Zou conservarli in video come trofei tutti i rapporti consenzienti, ha detto Zou respingendo le accuse. Ma il materiale raccolto, tra cui anche immagini di pornografia estrema, sono un pesante fardello che lo ha schiacciato alle sue la pena per il ventottenne, sarà pronunciata il 19 giugno. Anche la pena per il ventottenne, sarà pronunciata il diciannove giugno. Anche sentenza, è probabile che Zou non mostrerà emozioni. ventiquattro .