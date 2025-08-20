Londra, processo al frontman Kneecap tra proteste e tensioni

Mo Chara, leader della band nordirlandese Kneecap, è comparso il 20 agosto davanti alla Westminster Magistrates Court per l’accusa di aver sventolato una bandiera di Hezbollah durante un concerto. I Kneecap erano già stati più volte presi di mira dall'esecutivo britannico, anche per la loro recente esibizione al celebre festival musicale di Glastonbury. Il caso alimenta le polemiche sulle nuove leggi anti-proteste pro Palestina del governo Starmer. La polizia ha imposto restrizioni alle manifestazioni per timore di disordini.