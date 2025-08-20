Londra, processo al frontman Kneecap tra proteste e tensioni

00:01:00 min
|
2 ore fa

Mo Chara, leader della band nordirlandese Kneecap, è comparso il 20 agosto davanti alla Westminster Magistrates Court per l’accusa di aver sventolato una bandiera di Hezbollah durante un concerto. I Kneecap erano già stati più volte presi di mira dall'esecutivo britannico, anche per la loro recente esibizione al celebre festival musicale di Glastonbury. Il caso alimenta le polemiche sulle nuove leggi anti-proteste pro Palestina del governo Starmer. La polizia ha imposto restrizioni alle manifestazioni per timore di disordini.

Guerra Ucraina, drone russo in Polonia, Odessa in fiammeGuerra Ucraina, drone russo in Polonia, Odessa in fiamme
mondo
Guerra Ucraina, drone russo in Polonia, Odessa in fiamme
00:01:51 min
| 7 minuti fa
pubblicità
ERROR! Ucraina, la Turchia si candida a ospitare vertice. Russia temporeggiaERROR! Ucraina, la Turchia si candida a ospitare vertice. Russia temporeggia
mondo
Ucraina, Turchia si candida a ospitare vertice
00:02:03 min
| 38 minuti fa
Perù, sequestrate 1,5 tonnellate di cocainaPerù, sequestrate 1,5 tonnellate di cocaina
mondo
Perù, sequestrate 1,5 tonnellate di cocaina
00:01:00 min
| 1 ora fa
Un milione di persone a rischio se evacuata Gaza CityUn milione di persone a rischio se evacuata Gaza City
mondo
Un milione di persone a rischio se evacuata Gaza City
00:02:08 min
| 2 ore fa
Timeline, la guerra in Ucraina e il no di Trump alle truppe Usa sul campoTimeline, la guerra in Ucraina e il no di Trump alle truppe Usa sul campo
mondo
Timeline, la guerra in Ucraina e il no di Trump alle truppe Usa sul campo
00:32:20 min
| 2 ore fa
Timeline, l'approvazione del piano di invasione di Gaza CityTimeline, l'approvazione del piano di invasione di Gaza City
mondo
Timeline, l'approvazione del piano di invasione di Gaza City
00:19:18 min
| 2 ore fa
Attacco russo a Sumy: decine i feriti, anche tre bambiniAttacco russo a Sumy: decine i feriti, anche tre bambini
mondo
Attacco russo a Sumy: decine i feriti, anche tre bambini
00:01:00 min
| 3 ore fa
Afghanistan, grave incidente a Herat: decine i mortiAfghanistan, grave incidente a Herat: decine i morti
mondo
Afghanistan, grave incidente a Herat: decine i morti
00:01:00 min
| 3 ore fa
Incendi Spagna, l'aiuto dei vigili del fuoco dalla FranciaIncendi Spagna, l'aiuto dei vigili del fuoco dalla Francia
mondo
Incendi Spagna, l'aiuto dei vigili del fuoco dalla Francia
00:00:29 min
| 3 ore fa
Le guerre che Trump dice di aver fermato: il fact-checkingLe guerre che Trump dice di aver fermato: il fact-checking
mondo
Le guerre che Trump dice di aver fermato: il fact-checking
00:02:38 min
| 4 ore fa
Norveglia, 32 capi di accusa per il figlio della principessaNorveglia, 32 capi di accusa per il figlio della principessa
mondo
Norveglia, 32 capi di accusa per il figlio della principessa
00:01:25 min
| 6 ore fa
Incendi Spagna, Copernicus: da inizio anno 373mila ettari in fumoIncendi Spagna, Copernicus: da inizio anno 373mila ettari in fumo
mondo
Incendi Spagna, Copernicus: da inizio anno 373mila ettari in fumo
00:01:58 min
| 6 ore fa
Guerra Ucraina, drone russo in Polonia, Odessa in fiammeGuerra Ucraina, drone russo in Polonia, Odessa in fiamme
mondo
Guerra Ucraina, drone russo in Polonia, Odessa in fiamme
00:01:51 min
| 7 minuti fa
ERROR! Ucraina, la Turchia si candida a ospitare vertice. Russia temporeggiaERROR! Ucraina, la Turchia si candida a ospitare vertice. Russia temporeggia
mondo
Ucraina, Turchia si candida a ospitare vertice
00:02:03 min
| 38 minuti fa
Perù, sequestrate 1,5 tonnellate di cocainaPerù, sequestrate 1,5 tonnellate di cocaina
mondo
Perù, sequestrate 1,5 tonnellate di cocaina
00:01:00 min
| 1 ora fa
Un milione di persone a rischio se evacuata Gaza CityUn milione di persone a rischio se evacuata Gaza City
mondo
Un milione di persone a rischio se evacuata Gaza City
00:02:08 min
| 2 ore fa
Timeline, la guerra in Ucraina e il no di Trump alle truppe Usa sul campoTimeline, la guerra in Ucraina e il no di Trump alle truppe Usa sul campo
mondo
Timeline, la guerra in Ucraina e il no di Trump alle truppe Usa sul campo
00:32:20 min
| 2 ore fa
Timeline, l'approvazione del piano di invasione di Gaza CityTimeline, l'approvazione del piano di invasione di Gaza City
mondo
Timeline, l'approvazione del piano di invasione di Gaza City
00:19:18 min
| 2 ore fa
Attacco russo a Sumy: decine i feriti, anche tre bambiniAttacco russo a Sumy: decine i feriti, anche tre bambini
mondo
Attacco russo a Sumy: decine i feriti, anche tre bambini
00:01:00 min
| 3 ore fa
Afghanistan, grave incidente a Herat: decine i mortiAfghanistan, grave incidente a Herat: decine i morti
mondo
Afghanistan, grave incidente a Herat: decine i morti
00:01:00 min
| 3 ore fa
Incendi Spagna, l'aiuto dei vigili del fuoco dalla FranciaIncendi Spagna, l'aiuto dei vigili del fuoco dalla Francia
mondo
Incendi Spagna, l'aiuto dei vigili del fuoco dalla Francia
00:00:29 min
| 3 ore fa
Le guerre che Trump dice di aver fermato: il fact-checkingLe guerre che Trump dice di aver fermato: il fact-checking
mondo
Le guerre che Trump dice di aver fermato: il fact-checking
00:02:38 min
| 4 ore fa
Norveglia, 32 capi di accusa per il figlio della principessaNorveglia, 32 capi di accusa per il figlio della principessa
mondo
Norveglia, 32 capi di accusa per il figlio della principessa
00:01:25 min
| 6 ore fa
Incendi Spagna, Copernicus: da inizio anno 373mila ettari in fumoIncendi Spagna, Copernicus: da inizio anno 373mila ettari in fumo
mondo
Incendi Spagna, Copernicus: da inizio anno 373mila ettari in fumo
00:01:58 min
| 6 ore fa
Playlist di tendenza
pubblicità