Il Consiglio di Sicurezza Onu ha approvato una breve risoluzione presentata dagli Usa che chiede la "rapida fine della guerra". Il documento non cita però la Russia come aggressore, né fa riferimento alla sovranità e all'integrità territoriale di Kiev, come era invece stato sancito in Assemblea, dove la risoluzione Usa era stata approvata con questi emendamenti proposti dall'Ue. Francia e Gran Bretagna, che avrebbero potuto porre il veto sulla risoluzione Usa, si sono hanno astenuti.