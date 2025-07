L'Onu chiede la revoca delle sanzioni a Francesca Albanese

Persona non grata in Israele prima colpita da sanzioni statunitensi adesso. Secondo Washington, Francesca Albanese avrebbe esercitato pressioni sulla Corte Penale Internazionale per colpire funzionari e imprese americane israeliane. Le sanzioni annunciate dal Segretario di Stato Marco Rubio prevedono il blocco di eventuali beni e il divieto di ingresso negli Stati Uniti per aver condotto quello che viene descritto come uno sforzo illegittimo e vergognoso e una campagna di guerra politica ed economica, condotta anche attraverso l'invio di lettere a grandi aziende statunitensi, accusate di complicità con presunti crimini di guerra israeliani a Gaza. Ferma la reazione del Consiglio per i Diritti Umani dell'ONU, che definisce la mossa americana inaccettabile, e chiede agli Stati di tutelare l'autonomia dei relatori speciali. Proteste anche in Italia con la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein che parla di pesante attacco da parte dell'amministrazione Trump, a sostegno del piano criminale di Netanyahu e definisce vergognoso il silenzio del governo italiano che imbarazza il Paese. Dure critiche anche da Sinistra Italiana con Nicola Fratoianni, che parla di atto lesivo della libertà e dal Movimento relatrice. Intanto, secondo un'inchiesta di Fanpage, il governo israeliano avrebbe promosso negli ultimi giorni una campagna pubblicitaria su Google per screditare la relatrice, cercando il suo nome. Il primo risultato è la pagina di un dominio governativo israeliano che l'accusa, senza prove, di legame con gruppi terroristici, tra cui Hamas, e di violare i principi di imparzialità ONU. Foti, SG24. .