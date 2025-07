Il motore di un aereo della Delta Airlines ha preso fuoco durante il decollo dall'aeroporto di Los Angeles costringendo l'aereo a tornare indietro poco dopo la partenza per effettuare un atterraggio di emergenza. La Federal Aviation Administration (FAA) ha avviato un'indagine ufficiale per determinare la causa esatta dell'incendio. Per la compagnia Delta, si tratta del secondo incidente in un anno.