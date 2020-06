Los Angeles, dopo notte proteste cittadini ripuliscono città

Rodeo Drive è un esempio di come sia stata ridotta Beverly Hills. Poco fa ho chiesto alla polizia come sia stato possibile che non siano riusciti a bloccare la distruzione della via. Mi hanno risposto che erano pronti, peccato che erano solo 40 per bloccare oltre tremila vandali. Questa è la via dalle stelle. Ci sono solo militari. Questo invece è uno dei numerosi negozi che sono stati rapinati nella notte a Los Angeles. Tutti stanno dando una mano per ripulire la città. State dando una mano a ripulire? Sì, abbiamo dato una mano a ripulire la strada dai vetri delle vetrine che sono stati rotte ieri notte dai teppisti. Siamo venuti per distribuire acqua gratuitamente e per aiutare a ripulire le vie Mentre Los Angeles si disinfetta le ferite dopo le violenze di ieri, la guardia nazionale è arrivata in città. Siamo qui perché la situazione è fuori controllo e le manifestazioni sono violente. Il compito della guardia nazionale è quello di difendere i cittadini. Ed è quello che stiamo facendo. E col tramonto Hollywood si prepara a un'altra notte di disordini.