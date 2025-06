Los Angeles, i manifestanti non mollano, Trump neppure

Coprifuoco a Los Angeles, ma subito prima che entri in vigore la tensione sale all'improvviso. I manifestanti sono davanti al municipio, la protesta è pacifica, poi il raduno viene dichiarato non autorizzato. Partono le cariche della polizia, vibrano i manganelli, esplodono le granate stordenti. I manifestanti arretrano alcuni, una ventina, vengono bloccati fino alle otto di sera, poi arrestati, presumibilmente per violazione del coprifuoco. I manifestanti arrestati vengono caricati su tre furgoni della polizia di Los Angeles e poi vengono portati via. Dopo il coprifuoco nuovi scontri, ma fuori dalla zona in cui è in vigore, così la sindaca finisce nel mirino per il comportamento della polizia, ma anche perché, dicono i manifestanti, non fa abbastanza per contrastare Trump. Karen Bass condanna i violenti ma minimizza gli episodi di teppismo. Il coprifuoco, dice, sarà in vigore finché Trump ci costringerà ad utilizzarlo. Contornata da una trentina di colleghi, Karen Bass cerca di mettere fine ai raid. Secondo la sindaca sono uno spreco di soldi e un teatrino politico che terrorizza le comunità e nulla ha a che fare con la sicurezza. Nel mirino dell'AIS, adesso, sono finiti anche gli autolavaggi dove gli uomini della migra, come la chiamano i latinos, cercano i dipendenti illegali. È successo per esempio in questa struttura di Downey. Il video ci è stato fornito da Mario Trujillo council member della cittadina, hanno catturato persino un nonno che portava la nipotina a scuola, racconta. Los Angeles non è a ferro e fuoco, la tensione è circoscritta ad alcune zone e limitata a fiammate repentine. Trump però vede le cose in maniera diversa, se non avessi agito, ribadisce, la città sarebbe rasa al suolo. Ancora una volta il Presidente parla di agitatori prezzolati in azione in California e altrove, nessuna intenzione di cambiare strategia. Nelle prossime ore un giudice dovrebbe pronunciarsi sulla richiesta del Governatore Newsom di limitare l'impiego dei soldati, mentre i Marines, che secondo il capo del Pentagono erano prontissimi ad agire, hanno avuto bisogno di un ulteriore lungo addestramento. .