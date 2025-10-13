L'ostaggio Matan Zangauker incontra madre dopo il rilascio

00:00:33 min
|
4 ore fa
I punti del piano di pace a Gaza, ora inizia la fase dueI punti del piano di pace a Gaza, ora inizia la fase due
mondo
I punti del piano di pace a Gaza, ora inizia la fase due
00:02:04 min
| 1 ora fa
Trump in Israele: al via una nuova era per il Medio OrienteTrump in Israele: al via una nuova era per il Medio Oriente
mondo
Trump in Israele: al via una nuova era per il Medio Oriente
00:02:19 min
| 1 ora fa
Riapre Rafah, aumentano i camion che entrano a GazaRiapre Rafah, aumentano i camion che entrano a Gaza
mondo
Riapre Rafah, aumentano i camion che entrano a Gaza
00:02:13 min
| 1 ora fa
ERROR! Donald Trump dopo la firma: "Meraviglioso assistera a questa nuova alba"ERROR! Donald Trump dopo la firma: "Meraviglioso assistera a questa nuova alba"
mondo
Trump dopo la firma: "Meraviglioso assistere a nuova alba"
00:00:44 min
| 2 ore fa
Vertice Sharm el-Sheikh, foto di gruppo dei leaderVertice Sharm el-Sheikh, foto di gruppo dei leader
mondo
Vertice Sharm el-Sheikh, foto di gruppo dei leader
00:00:22 min
| 2 ore fa
Israele rilascia un totale di 1968 prigionieri palestinesi.Israele rilascia un totale di 1968 prigionieri palestinesi.
mondo
Israele rilascia un totale di 1968 prigionieri palestinesi
00:01:52 min
| 2 ore fa
Medioriente, dalla liberazione degli ostaggi alla firma dell'accordoMedioriente, dalla liberazione degli ostaggi alla firma dell'accordo
mondo
Medioriente, dalla liberazione degli ostaggi alla firma dell'accordo
00:00:57 min
| 2 ore fa
ERROR! Summit Sharm, tutti i leader presentiERROR! Summit Sharm, tutti i leader presenti
mondo
Summit Sharm, tutti i leader presenti
00:00:40 min
| 3 ore fa
Sharm el Sheikh, stretta di mano Trump e BlairSharm el Sheikh, stretta di mano Trump e Blair
mondo
Sharm el Sheikh, stretta di mano Trump e Blair
00:00:31 min
| 3 ore fa
La commozione dell'ostaggio Evyatar DavidLa commozione dell'ostaggio Evyatar David
mondo
La commozione dell'ostaggio Evyatar David
00:00:35 min
| 4 ore fa
Rientro ex detenuti palestinesi in cisgiordaniaRientro ex detenuti palestinesi in cisgiordania
mondo
Ramallah, arrivano bus con prigionieri palestinesi liberati
00:01:00 min
| 4 ore fa
Donald Trump arriva a Sharm-el-SheikhDonald Trump arriva a Sharm-el-Sheikh
mondo
Donald Trump arriva a Sharm-el-Sheikh
00:00:57 min
| 4 ore fa
