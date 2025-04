L’UE multa Apple per 500 mln e Meta per 200

Le multe inflitte a Meta ed Apple non c'entrano nulla con i dazi, ci tiene il portavoce della Commissione europea a spiegare che Bruxelles non guarda alla nazionalità, alla sede e al nome del proprietario delle aziende su cui apre procedimenti. L'attenzione, dice, è solo rivolta al rispetto delle regole che proteggono i consumatori europei. Certamente però la decisione di queste ore aprirà un nuovo fronte di scontro e di trattativa tra le due parti dell'oceano. Apple ha ricevuto una multa di mezzo miliardo di Euro per non aver consentito di scaricare app sui suoi cellulari, utilizzando altre piattaforme rispetto all'Apple Store. Secondo il Digital Market Act, la legge europea sul mercato digitale, i creatori di applicazioni devono avere la possibilità di far scaricare i loro prodotti su diverse piattaforme, magari a condizioni più vantaggiose per i consumatori. Meta invece dovrà pagare 200 milioni di Euro per non aver offerto agli utenti una scelta equa tra i servizi che utilizzano dati personali e quelli che non ne fanno uso ma sono a pagamento e non ha permesso sempre agli utenti di esercitare il loro diritto a fornire un consenso libero. Le due aziende avranno ora 60 giorni per adeguarsi, altrimenti dovranno pagare altre sanzioni su base mensile che potranno arrivare anche al cinque percento del fatturato. È inevitabile quindi che i prossimi mesi saranno caratterizzati da una parte dai negoziati transatlantici per evitare la guerra dei dazi, dall'altra da quelli con le aziende multate e non è escluso che le due questioni si intreccino. In ogni caso, sia Meta che Apple hanno contestato la decisione della Commissione europea, hanno annunciato ricorsi e definito penalizzanti per i loro affari le regole imposte da Bruxelles. Soddisfatta invece la vicepresidente della Commissione Teresa Ribeira. Le decisioni odierne inviano un messaggio forte e chiaro, ha detto Tutte le aziende che operano nell'UE devono rispettare le nostre leggi e i valori europei. .