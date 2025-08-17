Lunedì Zelensky sarà alla Casa Bianca. Al centro il futuro della guerra in Ucraina

00:02:00 min
|
2 ore fa

Volodymyr Zelensky sarà alla Casa Bianca questo lunedì per incontrare il Presidente Donald Trump e fare il punto sulla situazione, dopo il vertice di Anchorage, con l'obiettivo di definire i prossimi passi nella guerra e discutere la possibile cessione di alcuni territori. Con lui parteciperanno anche vari Leader europei. Secondo il The New York Times, Zelensky vorrà chiedere a Trump perché ha cambiato idea sul cessate il fuoco. Una nuova posizione che ha sorpreso gli alleati americani, non più stop immediato a ostilità fra le parti ma un accordo comprensivo sulla fine della guerra, sposando così la posizione della Russia e allontanandosi da quella di Kiev e dell'Europa. Secondo quanto rivela il Financial Times, durante il vertice Putin avrebbe chiesto a Trump il ritiro di Kiev dal Donetsk, lasciandogli anche i territori non ancora conquistati nella Regione. Questa sarebbe una condizione chiave per terminare la guerra, oltre al ritorno del russo come lingua ufficiale in Ucraina. In cambio il Presidente russo congelerebbe il resto di linea del fronte promettendo per iscritto di non attaccare nuovamente l'Ucraina in futuro. Riguardo alle garanzie di sicurezza, Trump ha scartato l'ingresso dell'Ucraina nella NATO, ma sarebbe disposto ad offrire a Kiev garanzie di sicurezza simili a quelle dell'Articolo Cinque dell'Alleanza, senza che gli ucraini entrino nella NATO e sempre in accordo con Mosca. Kiev sostiene che non possa esserci nessun accordo di pace senza prima un cessate il fuoco. La stessa opinione è condivisa dall'Europa. Nel frattempo la radio NPR rivela che una serie di documenti riservati sarebbe stata dimenticata accidentalmente da funzionari del Dipartimento di Stato in una stampante di un hotel di Anchorage. I documenti rivelano dettagli precedentemente riservati e potenzialmente sensibili sul vertice di Ferragosto. Fra questi luoghi orari precisi del vertice e numeri di telefono di dipendenti del governo USA. . .

ERROR! Serbia, proteste violente contro Vucic: scontri e arrestiERROR! Serbia, proteste violente contro Vucic: scontri e arresti
mondo
Serbia, proteste violente contro Vucic: scontri e arresti
00:01:00 min
| 1 ora fa
Honduras, in migliaia in piazza pregano prima delle elezioniHonduras, in migliaia in piazza pregano prima delle elezioni
mondo
Honduras, in migliaia pregano in piazza prima delle elezioni
00:01:00 min
| 1 ora fa
Guerra in Ucraina, la deputata Rudik: "Zelensky non deve incontrare Trump da solo"Guerra in Ucraina, la deputata Rudik: "Zelensky non deve incontrare Trump da solo"
mondo
Guerra in Ucraina, la deputata Rudik: "Zelensky non deve incontrare Trump da solo"
00:00:48 min
| 2 ore fa
Israele, sciopero nazionale per chiedere liberazione ostaggiIsraele, sciopero nazionale per chiedere liberazione ostaggi
mondo
Israele, sciopero nazionale per chiedere liberazione ostaggi
00:01:00 min
| 2 ore fa
Spagna, incendio minaccia il forte seicentesco di AtalaiaSpagna, incendio minaccia il forte seicentesco di Atalaia
mondo
Spagna, incendio minaccia il forte seicentesco di Atalaia
00:01:00 min
| 2 ore fa
La lettera di Melania Trump a Putin: "proteggere i bambini"La lettera di Melania Trump a Putin: "proteggere i bambini"
mondo
La lettera di Melania Trump a Putin: "Proteggere i bambini"
00:01:00 min
| 2 ore fa
ERROR! Guerra in Medioriente, morta a 20 anni la giovane palestinese arrivata a Pisa da GazaERROR! Guerra in Medioriente, morta a 20 anni la giovane palestinese arrivata a Pisa da Gaza
mondo
Medioriente, morta 20enne palestinese arrivata a Pisa
00:02:02 min
| 17 ore fa
Guerra in Ucraina, le reazioni Ue dopo l'incontro Trump-PutinGuerra in Ucraina, le reazioni Ue dopo l'incontro Trump-Putin
mondo
Guerra Ucraina, le reazioni Ue dopo l'incontro Trump-Putin
00:02:11 min
| 17 ore fa
Un anno dopo la tragedia del Bayesian si indaga sulle cause del naufragioUn anno dopo la tragedia del Bayesian si indaga sulle cause del naufragio
mondo
Un anno dopo la tragedia del Bayesian si indaga su cause
00:02:05 min
| 17 ore fa
Yemen, in migliaia a Sana per le proteste contro IsraeleYemen, in migliaia a Sana per le proteste contro Israele
mondo
Yemen, in migliaia a Sanaa per le proteste contro Israele
00:01:00 min
| 18 ore fa
Guerra in Ucraina, Putin: vogliamo risolvere in modo pacificoGuerra in Ucraina, Putin: vogliamo risolvere in modo pacifico
mondo
Guerra Ucraina, Putin: "Vogliamo risolvere in modo pacifico"
00:01:30 min
| 18 ore fa
Quali garanzie di sicurezza per l'Ucraina? Le ipotesiQuali garanzie di sicurezza per l'Ucraina? Le ipotesi
mondo
Quali garanzie di sicurezza per l'Ucraina? Le ipotesi
00:02:18 min
| 18 ore fa
