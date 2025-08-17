Lunedì Zelensky sarà alla Casa Bianca. Al centro il futuro della guerra in Ucraina

Volodymyr Zelensky sarà alla Casa Bianca questo lunedì per incontrare il Presidente Donald Trump e fare il punto sulla situazione, dopo il vertice di Anchorage, con l'obiettivo di definire i prossimi passi nella guerra e discutere la possibile cessione di alcuni territori. Con lui parteciperanno anche vari Leader europei. Secondo il The New York Times, Zelensky vorrà chiedere a Trump perché ha cambiato idea sul cessate il fuoco. Una nuova posizione che ha sorpreso gli alleati americani, non più stop immediato a ostilità fra le parti ma un accordo comprensivo sulla fine della guerra, sposando così la posizione della Russia e allontanandosi da quella di Kiev e dell'Europa. Secondo quanto rivela il Financial Times, durante il vertice Putin avrebbe chiesto a Trump il ritiro di Kiev dal Donetsk, lasciandogli anche i territori non ancora conquistati nella Regione. Questa sarebbe una condizione chiave per terminare la guerra, oltre al ritorno del russo come lingua ufficiale in Ucraina. In cambio il Presidente russo congelerebbe il resto di linea del fronte promettendo per iscritto di non attaccare nuovamente l'Ucraina in futuro. Riguardo alle garanzie di sicurezza, Trump ha scartato l'ingresso dell'Ucraina nella NATO, ma sarebbe disposto ad offrire a Kiev garanzie di sicurezza simili a quelle dell'Articolo Cinque dell'Alleanza, senza che gli ucraini entrino nella NATO e sempre in accordo con Mosca. Kiev sostiene che non possa esserci nessun accordo di pace senza prima un cessate il fuoco. La stessa opinione è condivisa dall'Europa. Nel frattempo la radio NPR rivela che una serie di documenti riservati sarebbe stata dimenticata accidentalmente da funzionari del Dipartimento di Stato in una stampante di un hotel di Anchorage. I documenti rivelano dettagli precedentemente riservati e potenzialmente sensibili sul vertice di Ferragosto. Fra questi luoghi orari precisi del vertice e numeri di telefono di dipendenti del governo USA. . .