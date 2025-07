Macron a Londra: Europa non abbandonerà mai l'Ucraina

Gli obiettivi della visita di Stato, la prima di un presidente francese nel Regno Unito dal 2008, Emmanuel Macron li enuncia appena sbarcato con la moglie Brigitte a Londra. Insieme al premier britannico Starmer, scrive sui social, affronteremo le principali sfide del nostro tempo. L'elenco è lungo: sicurezza, difesa, energia nucleare, spazio, innovazione, intelligenza artificiale, migrazione, cultura. Ma sono sicuramente i temi della sicurezza e della difesa del multilateralismo e dell'ordine internazionale a farla da padrone nel suo discorso davanti al Parlamento britannico, specie quando parla di Ucraina. "Insieme abbiamo lavorato duramente negli ultimi anni, per stare al fianco del popolo ucraino, semplicemente aiutandolo a resistere. Avevamo ragione e abbiamo ragione. Perché ogni volta che la Russia di Putin avanza in Ucraina, la minaccia si avvicina a tutti noi. Non accetteremo mai le teorie secondo cui potrebbe avere ragione. Voglio essere chiaro, è per questo che, insieme a lei, signor primo ministro, abbiamo deciso di lanciare lo scorso febbraio la coalizione dei Volenterosi, di cui ha parlato. E questa coalizione è stato un segnale. Gli europei non abbandoneranno mai l'Ucraina, mai". La sicurezza per Macron passa anche da un Medio Oriente stabilizzato. Serve una tregua a Gaza senza condizioni, dice, evocando al tempo stesso la necessità del riconoscimento di uno stato palestinese. Nel suo discorso anche un riferimento alla guerra dei dazi: noi europei, sottolinea, dobbiamo ridurre la nostra dipendenza commerciale da Cina e Stati Uniti. Per meglio suggellare, aggiunge, la volontà di rivitalizzare le relazioni culturali tra i nostri due paesi e la fiducia che esiste oggi tra di noi, la Francia presterà per quasi un anno l'Arazzo di Bayeux al British Museum. Un dono accompagnato da una gentile stoccata ai legislatori britannici: la Brexit è stata una decisione che rispettiamo, anche se l'abbiamo trovata profondamente deplorevole. .