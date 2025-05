Il 9 maggio il presidente francese, Emmanuel Macron, ha accolto il presidente polacco, Donald Tusk, a Nancy, in Francia, per firmare un trattato bilaterale su cooperazione energetica, economica e militare. È il primo accordo del genere tra la Francia e un Paese dell’Europa centrale. Macron ha definito l’intesa cruciale per affrontare il “nuovo ordine mondiale”.