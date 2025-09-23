Chiudi Menu
News
Mondo
Macron chiama Trump a New York: "Bloccato in strada per il tuo corteo"
00:00:23 min
|
1 ora fa
mondo
Trump all'Assemblea Generale Onu: "Europa non deve acquistare petrolio russo"
00:00:51 min
| 1 ora fa
mondo
Trump all'Assemblea Generale Onu: "Riconoscere Palestina è fare regalo ad Hamas"
00:00:41 min
| 1 ora fa
mondo
Trump all'Assemblea Generale dell'Onu: "Cambiamento climatico è uno scherzo"
00:00:51 min
| 1 ora fa
mondo
Trump all'Assemblea Generale dell'Onu: "L'Europa è invasa dai migranti illegali"
00:00:44 min
| 2 ore fa
mondo
Ilaria Salis, commissione eurocamera nega la revoca dell'immunità
00:02:12 min
| 2 ore fa
mondo
Cina, allerta per tifone Ragasa: evacuate 370mila persone
00:01:00 min
| 2 ore fa
mondo
Trump all'Onu: "Ho messo fine a 7 guerre"
00:00:45 min
| 2 ore fa
mondo
Australia, divisioni su riconoscimento Stato di Palestina
00:01:00 min
| 2 ore fa
mondo
Macron chiama Trump: "Bloccato in strada per il tuo corteo"
00:00:23 min
| 2 ore fa
mondo
Guterres: "Riaffermare la centralità del multilateralismo"
00:00:36 min
| 2 ore fa
mondo
Taiwan, lago artificiale rompe diga: crolla un ponte
00:01:00 min
| 3 ore fa
mondo
Ramallah, manifestazioni per riconoscimento Stato Palestina
00:01:00 min
| 3 ore fa
mondo
Playlist di tendenza
Incidente funicolare Lisbona
6 video
|
Mondo
Vertice Trump-Putin
18 video
|
Mondo
Vertice Trump-Putin
18 video
|
Mondo
