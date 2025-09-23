Macron chiama Trump: "Bloccato in strada per il tuo corteo"

00:00:23 min
|
1 ora fa
Trump all'Assemblea Generale dell'Onu: "Cambiamento climatico è uno scherzo"Trump all'Assemblea Generale dell'Onu: "Cambiamento climatico è uno scherzo"
mondo
Trump all'Assemblea Generale dell'Onu: "Cambiamento climatico è uno scherzo"
00:00:51 min
| 2 minuti fa
pubblicità
Trump all'Assemblea Generale dell'Onu: "L'Europa è invasa dai migranti illegali"Trump all'Assemblea Generale dell'Onu: "L'Europa è invasa dai migranti illegali"
mondo
Trump all'Assemblea Generale dell'Onu: "L'Europa è invasa dai migranti illegali"
00:00:44 min
| 21 minuti fa
Ilaria Salis, commissione eurocamera nega la revoca dell'immunitàIlaria Salis, commissione eurocamera nega la revoca dell'immunità
mondo
Ilaria Salis, commissione eurocamera nega la revoca dell'immunità
00:02:12 min
| 21 minuti fa
La Cina si prepara al super tifoneLa Cina si prepara al super tifone
mondo
Cina, allerta per tifone Ragasa: evacuate 370mila persone
00:01:00 min
| 40 minuti fa
Donald Trump all'Assemblea Generale dell'Onu: "Ho messo fine a 7 guerre"Donald Trump all'Assemblea Generale dell'Onu: "Ho messo fine a 7 guerre"
mondo
Trump all'Onu: "Ho messo fine a 7 guerre"
00:00:45 min
| 39 minuti fa
Australia, divisioni su riconoscimento stato palestinaAustralia, divisioni su riconoscimento stato palestina
mondo
Australia, divisioni su riconoscimento Stato di Palestina
00:01:00 min
| 49 minuti fa
Guterres all'Onu: "Dobbiamo riaffermare la centralità del multilateralismo"Guterres all'Onu: "Dobbiamo riaffermare la centralità del multilateralismo"
mondo
Guterres: "Riaffermare la centralità del multilateralismo"
00:00:36 min
| 1 ora fa
Taiwan, lago artificiale rompe diga: crolla un ponteTaiwan, lago artificiale rompe diga: crolla un ponte
mondo
Taiwan, lago artificiale rompe diga: crolla un ponte
00:01:00 min
| 1 ora fa
Ramallah, manifestazioni per riconoscimento Stato PalestinaRamallah, manifestazioni per riconoscimento Stato Palestina
mondo
Ramallah, manifestazioni per riconoscimento Stato Palestina
00:01:00 min
| 1 ora fa
Tutte le incursioni aeree in Europa delle ultima settimaneTutte le incursioni aeree in Europa delle ultima settimane
mondo
Tutte le incursioni aeree in Europa delle ultima settimane
00:02:21 min
| 3 ore fa
Taiwan, tifone Ragasa causa esondazione fiume e allagamentiTaiwan, tifone Ragasa causa esondazione fiume e allagamenti
mondo
Taiwan, tifone Ragasa causa esondazione fiume e allagamenti
00:00:53 min
| 4 ore fa
Filippine, tifone Ragasa: affonda barca, morti e dispersiFilippine, tifone Ragasa: affonda barca, morti e dispersi
mondo
Filippine, tifone Ragasa: affonda barca, morti e dispersi
00:00:31 min
| 5 ore fa
Trump all'Assemblea Generale dell'Onu: "Cambiamento climatico è uno scherzo"Trump all'Assemblea Generale dell'Onu: "Cambiamento climatico è uno scherzo"
mondo
Trump all'Assemblea Generale dell'Onu: "Cambiamento climatico è uno scherzo"
00:00:51 min
| 2 minuti fa
Trump all'Assemblea Generale dell'Onu: "L'Europa è invasa dai migranti illegali"Trump all'Assemblea Generale dell'Onu: "L'Europa è invasa dai migranti illegali"
mondo
Trump all'Assemblea Generale dell'Onu: "L'Europa è invasa dai migranti illegali"
00:00:44 min
| 21 minuti fa
Ilaria Salis, commissione eurocamera nega la revoca dell'immunitàIlaria Salis, commissione eurocamera nega la revoca dell'immunità
mondo
Ilaria Salis, commissione eurocamera nega la revoca dell'immunità
00:02:12 min
| 21 minuti fa
La Cina si prepara al super tifoneLa Cina si prepara al super tifone
mondo
Cina, allerta per tifone Ragasa: evacuate 370mila persone
00:01:00 min
| 40 minuti fa
Donald Trump all'Assemblea Generale dell'Onu: "Ho messo fine a 7 guerre"Donald Trump all'Assemblea Generale dell'Onu: "Ho messo fine a 7 guerre"
mondo
Trump all'Onu: "Ho messo fine a 7 guerre"
00:00:45 min
| 39 minuti fa
Australia, divisioni su riconoscimento stato palestinaAustralia, divisioni su riconoscimento stato palestina
mondo
Australia, divisioni su riconoscimento Stato di Palestina
00:01:00 min
| 49 minuti fa
Guterres all'Onu: "Dobbiamo riaffermare la centralità del multilateralismo"Guterres all'Onu: "Dobbiamo riaffermare la centralità del multilateralismo"
mondo
Guterres: "Riaffermare la centralità del multilateralismo"
00:00:36 min
| 1 ora fa
Taiwan, lago artificiale rompe diga: crolla un ponteTaiwan, lago artificiale rompe diga: crolla un ponte
mondo
Taiwan, lago artificiale rompe diga: crolla un ponte
00:01:00 min
| 1 ora fa
Ramallah, manifestazioni per riconoscimento Stato PalestinaRamallah, manifestazioni per riconoscimento Stato Palestina
mondo
Ramallah, manifestazioni per riconoscimento Stato Palestina
00:01:00 min
| 1 ora fa
Tutte le incursioni aeree in Europa delle ultima settimaneTutte le incursioni aeree in Europa delle ultima settimane
mondo
Tutte le incursioni aeree in Europa delle ultima settimane
00:02:21 min
| 3 ore fa
Taiwan, tifone Ragasa causa esondazione fiume e allagamentiTaiwan, tifone Ragasa causa esondazione fiume e allagamenti
mondo
Taiwan, tifone Ragasa causa esondazione fiume e allagamenti
00:00:53 min
| 4 ore fa
Filippine, tifone Ragasa: affonda barca, morti e dispersiFilippine, tifone Ragasa: affonda barca, morti e dispersi
mondo
Filippine, tifone Ragasa: affonda barca, morti e dispersi
00:00:31 min
| 5 ore fa
Playlist di tendenza
pubblicità