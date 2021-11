Creeremo una visione geopolitica comune innanzitutto e questo trattato, come i nostri scambi da tanti mesi a questa parte, ci consente di farlo e noi condividiamo il progetto europeo ma anche le grandi questioni del mondo, di cui abbiamo una stessa visione. E, quindi, potremo continuare ad operare per una difesa europea più forte, che contribuisce alla NATO e per risolvere i principali conflitti, in particolare la situazione libica.