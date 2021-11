Macron: l'Italia non è la sostituta della Germania

Innanzitutto la Cancelliera Merkel è ancora la responsabile. Oggi ci siamo sentiti, questa mattina, per parlare di virus, delle decisioni coordinate che prendiamo con l'Italia, la Germania, la Commissione Europea per la tutela dei nostri territori di fronte ai nuovi, alle nuove varianti. Ho troppo rispetto, troppa amicizia per riprendere le formule da lei impiegate. Sapete, in Francia siamo ossessionati, diciamo, che quando le cose diventano complicate con la Germania ci rivolgiamo all'Italia, guardiamo all'Italia. Non funziona mai, non è questo il senso della vera amicizia che c'è fra di noi.