Maddie, scarcerato in Germania il principale sospettato

Christian Bruckner è libero. Al centro dell'inchiesta sulla scomparsa della piccola Maddie McCann, l'uomo ha lasciato il carcere in Germania dopo aver scontato 7 anni per aver stuprato una turista americana, nel 2005, a Praia da Luz, località turistica dell'Algarve. La stessa regione, al sud del Paese, dove la piccola bambina inglese era in vacanza con la famiglia nel 2007, e da dove è sparita senza lasciare alcuna traccia di sé. Bruckner era finito nel mirino degli inquirenti perché nel 2020, mentre era in prigione in Bassa Sassonia per condanne relative a furti e a uno stupro, aveva confidato ad un suo compagno di cella un episodio del 2007. Quell'anno, mentre faceva il cameriere a pochi chilometri da dove la famiglia McCann alloggiava, era entrato in un appartamento e aveva rapito una bambina. Per gli inquirenti, una confessione. Quella piccola poteva essere Maddie. Furono riaperte le indagini, e nuovi sopralluoghi furono disposti dagli inquirenti portoghesi e tedeschi ma nulla fu trovato. Nessuna prova schiacciante inchiodò mai Bruckner, che ha sempre negato un suo coinvolgimento. Gli investigatori hanno descritto l'uomo come un vagabondo che in passato si spostava tra il Portogallo e la Germania. A suo carico precedenti penali per abusi sessuali su minori, furto, traffico di droga e falsificazione. Dopo la sua liberazione il Pubblico Ministero Hans Christian Wolters, che dirige l'indagine su Maddie, ha dichiarato che resta un soggetto molto pericoloso. Il caso della bambina, invece, dopo anni resta un mistero. All'epoca fu lanciato un allarme mondiale dall'Interpol, ma mai nessuna indagine riuscì a chiarire cosa accadde quella sera del 3 maggio, quando la piccola restò da sola in camera sua, con i suoi fratellini di 2 anni, e i genitori andarono a cena con amici in un ristorante a circa 120 metri di distanza dall'appartamento. .