La polizia tedesca si è unita alle forze portoghesi per avviare una nuova ricerca di Madeleine McCann nella regione dell'Algarve, in Portogallo. Le operazione proseguiranno fino al 6 giugno e si stanno concentrando a Lagos e Praia da Luz, vicino a una casa in cui viveva Christian Brueckner, identificato come sospetto ufficiale nel 2022