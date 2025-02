A Madrid, il 9 febbraio, migliaia di persone sono scese in piazza per chiedere soluzioni urgenti alla crisi abitativa. I manifestanti denunciano affitti alle stelle e difficoltà per le famiglie dei lavoratori. “Madrid ci soffoca”, ha detto un’attivista. La protesta arriva mentre i prezzi delle case in Spagna hanno raggiunto livelli record, superando del 12,5% il picco del 2007, secondo il Colegio de Registradores.