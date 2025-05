Magistratura: Harvard mantenga status quo studenti stranieri

Boston, Allison Borrow ordinerà al Dipartimento per la Sicurezza Interna e al Dipartimento di Stato di non apportare alcuna modifica. "Voglio mantenere lo status quo, dice, Harvard continuerà ad ospitare studenti internazionali con visto". Nelle stesse ore nel campus di Boston si tengono le cerimonie di laurea tutti in piedi per accogliere il Presidente dell'Ateneo Alan Garber, divenuto il paladino delle battaglie dell'università contro Trump. Durante il suo intervento lancia una frecciatina al Presidente americano. street across the country. Around the world. Around the world as it should be. Nel corso dell'udienza l'amministrazione americana concede ad Harvard un mese di tempo per fornire prove utili a contrastare il suo tentativo di privare l'università della possibilità di ospitare studenti che vengono dall'estero. Il Presidente ritiene che gli studenti internazionali iscritti nell'ateneo debbano essere il 15% del totale degli studenti, non di più. Il giudice esprime preoccupazione per il fatto che secondo le dichiarazioni di Harvard, dalla scorsa settimana potenziali studenti stranieri dell'Ateneo non sono riusciti a ottenere visti da alcune ambasciate statunitensi all'estero. Non a caso pare, l'amministrazione trumpiana ha interrotto la programmazione di nuovi colloqui per studenti internazionali che richiedono visti per studiare negli Stati Uniti. Il Dipartimento di Stato amplierà anche i controlli sull'uso dei Social Media da parte dei richiedenti il visto. Borrow fa sapere che manterrà in vigore l'ordinanza temporanea fino a quando non potrà essere sostituita da un'ingiunzione preliminare. .