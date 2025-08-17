Malmedy, belgi preparano una frittata gigante in piazza

1 ora fa

Venerdì 15 agosto i belgi si sono riuniti in una piazza nella parte orientale del Paese per gustare una frittata gigante preparata con migliaia di uova in occasione della festa dell'Assunzione. Una padella larga quattro metri è stata trasportata con un carrello elevatore e la frittata finita è stata servita agli spettatori in ciotole con un pezzo di pane. Secondo la leggenda, l'idea di cucinare una frittata gigante risale al IX secolo, all'epoca di Guglielmo I del Ducato d'Aquitania, nell'odierna Francia sud-occidentale. .

