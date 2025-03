A Gran Canaria, il 3 marzo, un uomo ha salvato una donna intrappolata nella sua auto mentre le forti piogge trasformavano le strade in fiumi di fango e detriti. Il maltempo ha paralizzato la regione di Telde, con numerosi veicoli trascinati dalla corrente. Ramon Vera ha sfidato le acque per portare in salvo Joana, rimasta illesa. L’agenzia meteorologica AEMET aveva emesso un’allerta gialla, spingendo le autorità a invitare i cittadini a restare in casa. .