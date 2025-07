Maltempo nord est Usa: strade e metro allagate a New York

Strade allagate, metropolitane invase da fiumi d'acqua, passeggeri inginocchiati sui sedili o con le gambe sollevate per evitare le pozze createsi all'interno dei treni. Sono queste le immagini che descrivono le gravi inondazioni che si sono verificate a New York e nel New Jersey a causa delle forti precipitazioni. Un'intensa ondata di maltempo ha infatti colpito il Nord-Est degli Stati Uniti, generando allagamenti e disagi alla circolazione. Alcune stazioni della metropolitana di New York sono state invase dalle acque alluvionali, costringendo a sospendere il servizio su alcune linee e causando possibili ritardi residui. Non ci sono vittime, ma è stato necessario l'intervento dei soccorritori per portare in salvo alcuni passeggeri che erano rimasti intrappolati nei veicoli. La Metropolitan Transportation Authority ha espresso preoccupazione affermando di non avere un'infrastruttura adeguata a gestire condizioni meteorologiche sempre più estreme e improvvise. Anche in New Jersey numerosi veicoli sono stati bloccati sulle strade, mentre i trasporti pubblici hanno subito ritardi, al punto da spingere il governatore Phil Murphy, a dichiarare lo stato di emergenza, invitando i cittadini a rimanere in casa ed evitare gli spostamenti non necessari. I meteorologi esprimono preoccupazione per il verificarsi sempre più spesso di eventi atmosferici estremi che mettono in crisi aree incapaci di sopportare grandi quantitativi di acqua concentrati in un breve lasso di tempo. .