Lunedì 14 luglio, forti piogge hanno provocato gravi allagamenti a Nanuet, New York, durante un’allerta per temporali emessa dal Servizio Meteorologico Nazionale. Un’auto è rimasta parzialmente sommersa in un parcheggio, come mostrato in un video diffuso sui social. Le autorità avevano emesso un’allerta per inondazioni in diverse aree, tra cui New York City, New Jersey nord-orientale, Hudson Valley e Connecticut sud-occidentale.