Sabato 14 giugno, migliaia di persone hanno protestato in diverse città americane durante la parata militare voluta da Trump. A Chicago tensioni tra polizia e manifestanti del corteo “No Kings”, mentre ad Austin in Texas la folla si è radunata attorno al Campidoglio. Quasi 2.000 manifestazioni in tutto il Paese hanno denunciato un presunto autoritarismo di Trump.