Una veduta aerea ha mostrato la petroliera Stena Immaculate ancorata dopo la collisione con il cargo portoghese Solong, avvenuta nel Mare del Nord, in Inghilterra. La petroliera, che trasportava carburante per le forze americane, è stata colpita dal cargo, scatenando incendi ed esplosioni su entrambe le navi. 36 le persone messe in salvo, mentre un membro dell'equipaggio della Solong risulta disperso. Le autorità temono danni ambientali.