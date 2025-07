Marsiglia, il rischio incendi resta elevato in tutta la zona

Addosso c'è ancora la paura di vedersi, all'improvviso, avvolti da una trappola di fiamme dentro la propria casa. Poi le ore di attesa, con l'incognita di non sapere cosa ne sarà rimasto. Les Pennes-Mirabeau, 19.000 abitanti su una collina affacciata sulla Costa Azzurra, e la zona Nord di Marsiglia hanno vissuto così la giornata. A metà mattina la Prefettura di Bocche del Rodano, competente per territorio, comunica che l'incendio è in regressione ma non spento. Le 400 persone evacuate devono aspettare, bisogna controllare le condizioni di sicurezza prima di farle rientrare, altrimenti per loro sarà un'altra notte in branda nelle palestre. I vigili del fuoco, 800 uomini schierati, decine di camionette che per tutto il giorno fanno avanti e indietro, lavorano a questo oltre che alla lotta contro le fiamme che hanno bruciato 750 ettari di terreno. Intanto un altro rogo si accende nell'entroterra, dopo Avignone, a Garde, e a Narbonne, 190 km da qui, riprendono vigore le fiamme che da lunedì hanno già mandato in fumo 2.000 ettari di terreno. .