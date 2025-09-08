Martedì nuovi colloqui in Egitto tra Aiea e Teheran su nucleare iraniano

I colloqui tra l'Iran e l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica sono stati positivi. Il capo della diplomazia di Teheran e il direttore generale della AIEA, Rafael Grossi, si dicono entrambi soddisfatti. A stretto giro dunque potrebbero riprendere le ispezioni ai tre siti nucleari iraniani bombardati da Israele e Stati Uniti a giugno, nonostante il Ministro degli Esteri iraniano, abbia chiaramente respinto qualsiasi dialogo sul programma missilistico. Dopo gli attacchi l'Iran aveva sospeso la cooperazione con l'agenzia atomica, stabilendo che qualsiasi ispezione futura, doveva essere approvata dal Consiglio Supremo per la sicurezza nazionale. Il tempo stringe, Grossi lo sa bene, per questo, mentre a Vienna aggiorna il Consiglio dei Governatori della AIEA sui progressi raggiunti, il capo dell'organismo di controllo auspica che una decisione venga presa entro pochi giorni. A fine agosto per fare pressioni su Teheran affinché consentisse la ripresa delle ispezioni dell' AIEA e il ripristino dei colloqui sul nucleare con gli Stati Uniti, Francia, Germania e Regno Unito avevano riattivato tutte le sanzioni inflitte dall'ONU a Teheran precedentemente revocate, in base all'accordo sul nucleare iraniano del 2015. Teheran aveva definito le sanzioni ingiustificate e illegali, mentre Russia e Cina avevano chiesto al Consiglio di sicurezza dell'ONU di rimandare di sei mesi il ripristino del meccanismo che attiva le misure economiche. .