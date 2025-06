eff Bezos è arrivato a Venezia per celebrare il suo matrimonio con la giornalista Lauren Sanchez, con tre giorni di feste esclusive tra palazzi storici e chiese medievali. I festeggiamenti inizieranno giovedì sera nel chiostro della chiesa della Madonna dell’Orto. L’evento, blindato e riservato a VIP, ha suscitato proteste da parte di residenti e attivisti, preoccupati che la città venga trasformata in un parco giochi per ricchi.