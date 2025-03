Mattarella in Giappone: Parlamenti incarnano la Democrazia

Un paese amico, tra dialogo e fiducia crescente. Sergio Mattarella saluta così il suo arrivo in Giappone, incontrando la comunità italiana nella Capitale, ma soprattutto nel primo appuntamento ufficiale della sua visita nel Paese del Sol Levante, l'imperatore Naruhito, alla guida di quella che è la monarchia ereditaria più antica al mondo. Un'accoglienza non comune quella riservatagli dal monarca nel complesso imperiale con un bilaterale e una colazione organizzata nella residenza. Cortesia che va ben oltre l'atto dovuto. Mattarella che visita la dieta nazionale del Giappone, il Parlamento nipponico. Un momento di grande significato perché i parlamenti, dice al presidente della Camera dei consiglieri Sekiguchi impersonano il valore che accomunano i nostri paesi, la democrazia. Dialogo e rispetto, quindi i concetti alla base di ogni relazione. Biglietto da visita di quella che è l'idea stessa di rapporti tra Paesi, lascia intendere il presidente della Repubblica. Messaggio chiaro, non solo per quella che sarà l'impostazione di questo suo lungo e articolato viaggio in Giappone che, dopo gli impegni istituzionali di Tokyo, lo porterà a Kyoto per la parte culturale della visita e infine a Hiroshima, tappa finale dall'alto valore simbolico e dal forte impatto emotivo. Prima di lasciare Tokyo, il presidente Mattarella vedrà i rappresentanti della Confindustria giapponese e quindi il premier Ishiba. Due momenti altrettanto significativi di questo viaggio, nel corso dei quali inevitabilmente si parlerà della nuova America di Trump, della crisi, dei rapporti transatlantici, della minaccia dei dazi e delle nuove relazioni economiche. .