Mattarella in Trentino per i 40 anni del disastro di Stava

Grande attesa della folla a Tesero (Trento), in Trentino, per l'arrivo del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, per il quarantesimo anniversario della strage di Stava. Tesero ha aspettato il capo dello Stato che, in elicottero, ha sorvolato il piccolo paese della Val di Fiemme. Per le commemorazioni di oggi il presidente e tutte le istituzioni locali si sono recate al Cimitero delle Vittime adiacente alla Chiesa di San Leonardo per deporre una corona di fiori al monumento alle Vittime della Val di Stava.