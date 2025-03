Mattarella: Pace in Ucraina deve essere giusta e duratura

L'Europa è da 3 anni che cerca di indurre la Russia ad essere disponibile a negoziare per una pace, non trovando finora disponibilità. E tutti in Europa ci auguriamo che la Russia sia finalmente disponibile a trattare condizioni che conducano a una pace. Ripeto, una pace giusta, che non dia.. non crei un omaggio alla prepotenza delle armi, perché altrimenti si aprirebbe una stagione pericolosissima per la vita internazionale. E ripeto, una soluzione giusta che sia duratura, che non sia fragile, che non sia transitoria. .