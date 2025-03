Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato all'aeroporto di Tokyo per una visita di Stato in Giappone che durerà fino al 9 marzo. Accolto da una delegazione ufficiale, affronterà temi cruciali come le relazioni transatlantiche, la politica commerciale Usa, il rilancio dei rapporti economici e le dinamiche geopolitiche globali .