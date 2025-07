Medioriente, a Gaza 101 morti per fame

Nella Striscia di Gaza sono almeno 101 i palestinesi, tra cui 80 bambini morte per fame e sete dall'inizio del conflitto, in quella che oltre 100 organizzazioni umanitarie hanno definito una carestia di massa, causata dalla totale insufficienza di aiuti umanitari bloccati da Israele, mentre aumentano le pressioni affinché lo Stato ebraico metta fine alla guerra a Gaza e permetta un afflusso ingente di aiuti di fronte ad una popolazione stremata, il Presidente israeliano Isaac Herzog, in visita per la prima volta nell'enclave palestinese, afferma che Israele agisce secondo il Diritto Internazionale e punta il dito contro Hamas, accusato di sabotare gli aiuti. Per l'ambasciatore palestinese all'ONU, Riyad Mansour, lo Stato Ebraico sta commettendo crimini davanti agli occhi di tutti e lo fa contro il suo popolo. Intanto, secondo media americani, l'inviato della Casa Bianca per il Medio Oriente. Witkoff dovrebbe incontrare nelle prossime ore a Roma il Ministro degli Affari Strategici israeliano Ron Derner e un importante funzionario del Qatar per discutere dei negoziati per il cessate il fuoco a Gaza. Se ci saranno progressi, Witkoff potrebbe recarsi nel fine settimana a Doha, in Qatar, dove sono in corso da oltre due settimane colloqui indiretti tra Israele e Hamas, che nelle ultime ore ha presentato la sua risposta al team di mediatori. Il nodo da sciogliere rimane il ridispiegamento delle truppe israeliane all'interno del territorio palestinese. Alla Knesset, il parlamento israeliano è passata con 71 voti favorevoli e 13 contrari, una mozione a favore dell'annessione della Cisgiordania da parte dello Stato Ebraico. Nonostante non sia vincolante, non ci sarà alcun impatto sullo status giuridico segnale chiaro. Nel frattempo fa discutere l'ennesimo video generato dall'Intelligenza Artificiale, che ricorda la Gaza del futuro immaginata dal presidente americano Donald Trump qualche mese fa. A postarlo sui social è il Ministro israeliano dell'Innovazione, Gila Gamliel. Beirut. .