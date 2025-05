Medioriente, a Gaza riprendono gli aiuti umanitari

Dopo un blocco totale durato 11 settimane il Governo israeliano ha concesso una infatti, tra marzo e maggio 2025, dopo l'interruzione del cessate il fuoco, l'arrivo di cibo e medicinali nell'enclave palestinese è stato, impedito da Israele. Una decisione che ha esasperato la già grave crisi alimentare in atto. Secondo un rapporto delle Nazioni Unite, circa una persona su cinque a Gaza soffre la fame a causa dello stop agli aiuti, mentre il 93% della popolazione accusa una grave carenza di cibo. Alla fine di maggio, il Governo di Netanyahu ha consentito alla riapertura dei valichi, ma ad occuparsi del trasporto dei rifornimenti non sarà più l'UNRWA, l'agenzia dell'ONU, che da quando è stata istituita nel 1949 fornisce assistenza e protezione alla popolazione palestinese, bensì la Gaza Humanitarian Foundation. Si tratta di una fondazione privata nata in Svizzera e formalmente indipendente, che secondo Israele, a differenza dell'UNRWA, servendosi di metodi basati sul riconoscimento facciale, dovrebbe impedire l'accesso alle scorte da parte dei miliziani di Hamas. Il nuovo ente si occuperà della distribuzione in quattro punti, tutti concentrati nel Sud della Striscia. Logistica che non passa inosservata alla comunità internazionale, che vi vedrebbe uno scaltro tentativo da parte di Tel Aviv, di politicizzare gli aiuti, trasformandoli in un'arma utile ad accelerare il processo di sfollamento della parte settentrionale dell'enclave. Ludovica Rossi, Sky TG 24. .