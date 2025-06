Medioriente, attacco IDF al mercato di Gaza: almeno 18 morti

Non si fermano gli attacchi israeliani a Gaza. Almeno 18 palestinesi hanno perso la vita in una raid, che ha preso di mira un mercato di Deir al Balah, parte centrale della striscia. Secondo testimoni oculari citati dalla BBC, i droni israeliani avrebbero sparato contro i membri di Hamas, che stavano accusando i venditori di speculazioni sui prezzi e di vendita di beni rubati dai camion degli aiuti umanitari. Il Ministero degli Interni, guidato dal gruppo islamista palestinese, ha condannato l'attacco accusando Israele di aver commesso un nuovo crimine contro un'unità di polizia incaricata di mantenere l'ordine pubblico. Intanto è bufera su un articolo pubblicato sul quotidiano Haaretz che rivela come i soldati dello Stato ebraico stiano ricevendo l'ordine dai comandanti di aprire deliberatamente il fuoco sui civili palestinesi in attesa di ricevere aiuti umanitari. Menzogne progettate per screditare l'IDF, l'esercito più morale del mondo, dicono in una dichiarazione congiunta il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e il Ministro della Difesa Israel Katz. Le forze di difesa israeliane confermano l'avvio di un'indagine di alto livello sulla questione, sostenendo che gli incidenti sono stati isolati e che le truppe hanno aperto il fuoco solo contro i palestinesi che rappresentavano una minaccia. Intanto sembra affievolirsi l'apertura diplomatica volta a cercare un'intesa tra Israele e Hamas, dopo che Netanyahu ha smentito le indiscrezioni dei giorni scorsi circolate sui media israeliani, che davano il primo ministro e il presidente americano Donald Trump, concordare per una rapida fine della guerra a Gaza. .