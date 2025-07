La tensione è altissima in Siria, con il coinvolgimento di Israele che ha bombardato più volte Damasco, colpito l'ingresso del quartier generale dell'esercito siriano, il Ministero della Difesa e il palazzo presidenziale. Un chiaro messaggio, come dichiarato dal Ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, rivolto al nuovo governo di Ahmed al-Sara, ovvero ritirare le sue truppe da Suweida, roccaforte della minoranza Drusa nel sud della Siria. Damasco aveva inviato i carri armati per riportare ordine e sicurezza nella città da giorni teatro di scontri tra milizie druse e gruppi beduini armati sunniti e leali a Damasco, sfociati in violenze settarie su vasta scala che da domenica, secondo l'sOservatorio Siriano per i Diritti Umani hanno causato oltre 300 morti. Moltissimi i Drusi siriani in fuga e quelli che hanno tentato di attraversare 67 e annesse unilateralmente da Israele nell'81. L'ADF li ha respinti e ha rafforzato la presenza militare nell'area. Mentre il governo di Benjamin Netanyahu, formalmente dichiara che gli attacchi in Siria sono un modo per proteggere quelli che chiama i Fratelli Drusi Siriani, il vero obiettivo sembrerebbe essere quello di creare nel sud del Paese, una zona cuscinetto demilitarizzata. Intanto all'interno della Striscia di Gaza, dove l'esercito israeliano ha completato un nuovo corridoio che divide in due la città di Khan Yunis i raid dell'aviazione israeliana mietono altre vittime, tra cui 21 persone vicine ad un centro di distribuzione di aiuti umanitari della controversa Gaza Humanitarian Found. Mentre a Doha, in Qatar, i colloqui indiretti tra Hamas e Israele, proseguono senza una tempistica definita per la loro conclusione. Il tema del cessate il fuoco a Gaza, è oggetto dell'incontro tra l'Emiro del Qatar, Mohammad Al Thani, e il Presidente americano Donald Trump alla Casa Bianca. Beirut. .