"È uno sterminio di donne, bambini, giornalisti, operatori umanitari, medici, infermieri, pazienti. Da italiano io provo da italiani, noi qui proviamo vergogna. Per un'Italia che ieri è stata tra i due Paesi che in Europa hanno votato contro la revisione degli accordi tra Unione Europea e Israele. non ci rappresenta questo governo Meloni".