Medioriente, continuano raid israeliani su Striscia di Gaza

Continua l'avanzata dell'esercito israeliano nei sobborghi di Gaza City. Secondo testimoni, Israele sta impiegando una forza massiccia con carri armati e raid aerei che hanno raso al suolo interi isolati. In 24 ore circa 72 palestinesi hanno perso la vita sotto i bombardamenti secondo fonti locali. L'esercito afferma che le truppe di terra operano alla periferia della città, in vista dell'offensiva per conquistarne il controllo, puntando ai rimanenti bastioni di Hamas In un messaggio diffuso in arabo, il portavoce Avihai Hadre, ha definito inevitabile l'evacuazione di Gaza City, ordinando ai residenti di spostarsi verso sud prima dell'avvio delle operazioni. Il ministero della Sanità di Gaza segnala inoltre 10 decessi per fame e malnutrizione, tra cui due bambini. Il bilancio totale delle morti legate alla carestia sale così a 313, di cui 119 minorenni. Intanto Israele contesta con forza il recente rapporto delle Nazioni Unite che ha certificato una situazione di carestia. Il direttore generale del Ministero degli Esteri Eden Bartal, ha annunciato l'invio di una lettera al Segretario generale Antonio Guterres, per chiederne la ritrattazione, definendo il documento fabbricato e accusando il sistema di monitoraggio alimentare di mancanza di credibilità. Sul fronte politico, il premier Benjamin Netanyahu ha ribadito che il conflitto è iniziato a Gaza e finirà a Gaza. Ha promesso di liberare gli ostaggi e di impedire la nascita di uno stato palestinese, rivendicando la politica di espansione degli insediamenti israeliani. E nella Cisgiordania occupata a Nablus, l'esercito israeliano ha effettuato un'operazione militare di oltre 9 ore, ferendo circa 80 persone. Non sono state fornite spiegazioni sulle motivazioni del Raid. A sud di Hebron coloni israeliani hanno avviato l'ampliamento di avamposti. Bulldozer e gruppi armati hanno spianato 40 ettari di terreni palestinesi, distrutto coltivazioni e aggredito pastori nella zona di Haddairiya, .

Gaza, il fratello del giornalista di Reuters morto: "Stava solo filmando"Gaza, il fratello del giornalista di Reuters morto: "Stava solo filmando"
Gaza, il fratello del giornalista di Reuters morto: "Stava solo filmando"
Starship, Vittori: "Musk riparte nella corsa allo spazio"Starship, Vittori: "Musk riparte nella corsa allo spazio"
Starship, Vittori: "Musk riparte nella corsa allo spazio"
Timeline, Meloni al meeting di Rimini e la guerra in MediorienteTimeline, Meloni al meeting di Rimini e la guerra in Medioriente
Timeline, Meloni al meeting di Rimini e la guerra in Medioriente
Sparatoria in una chiesa di Minneapolis: uomo fermatoSparatoria in una chiesa di Minneapolis: uomo fermato
Sparatoria in una chiesa di Minneapolis: uomo fermato
Timeline, i raid russi sull'Ucraina e lo stallo diplomatico sul conflittoTimeline, i raid russi sull'Ucraina e lo stallo diplomatico sul conflitto
Timeline, i raid russi sull'Ucraina e lo stallo diplomatico sul conflitto
Truppe russe entrano nella regione di DniproTruppe russe entrano nella regione di Dnipro
Truppe russe entrano nella regione di Dnipro
Frana in Thailandia dopo il tifone Kajiki: morti e dispersiFrana in Thailandia dopo il tifone Kajiki: morti e dispersi
Frana in Thailandia dopo il tifone Kajiki: morti e dispersi
Trump, il commento al fidanzamento di Taylor Swift e KelceTrump, il commento al fidanzamento di Taylor Swift e Kelce
Trump, il commento al fidanzamento di Taylor Swift e Kelce
Scoperta in Georgia mascella umana di 1,8 milioni di anniScoperta in Georgia mascella umana di 1,8 milioni di anni
Scoperta in Georgia mascella umana di 1,8 milioni di anni
India, crolla un palazzo a Palghar: morti e dispersiIndia, crolla un palazzo a Palghar: morti e dispersi
India, crolla un palazzo a Palghar: morti e dispersi
Incendi in Spagna: persi un milione di ettari in EuropaIncendi in Spagna: persi un milione di ettari in Europa
Incendi in Spagna: persi un milione di ettari in Europa
ERROR! FL SPAGNAERROR! FL SPAGNA
Tomatina, festa di pomodori a Buñol con bandiere palestinesi
