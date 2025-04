Medioriente, Emergency: a Gaza situazione disastrosa, popolazione allo stremo

"La situazione è a dir poco disperata, è poco disperata perché arrivano anche a noi notizie assolutamente frammentarie. A volte bombardano Sud, a volte bombardano Nord, altre volte nella zona dove siamo noi che siamo nella zona centrale. Noi abbiamo le cliniche nel governatorato di Khan Yunis che è una città a metà della Striscia. È drammatica perché la gente non ha nulla, la gente non ha l'acqua, non ha cibo. per la prima volta da mesi a Gaza si vede la malnutrizione acuta severa, che è una definizione medica per stabilire delle caratteristiche cliniche molto gravi di bimbi sotto i criteri accettabili per la crescita e lo sviluppo. Quindi è un dramma nel dramma la parte strettamente medica che noi seguiamo, noi facciamo medicina di base, facciamo un lavoro che è a metà strada tra il lavoro del medico di famiglia e quello del pronto soccorso, perché abbiamo una clinica attrezzata anche per stabilizzare feriti e malati anche più gravi. Vediamo però nella stragrande maggioranza bambini, bambini con malattie legate alla cattiva alimentazione, come dicevo, alle cattive condizioni igieniche, grandissime quantità di scabbia, di pidocchi, di malattie della pelle, gastroenteriti, bronchiti, Traumi, traumi legati anche alla vita che fanno". Come è cambiato il vostro lavoro nelle ultime settimane? "Negli ultimi giorni l'aumento dei pazienti è esponenziale, siamo arrivati a moltiplicare per due per tre la nostra attività. Arriviamo a vedere anche 200 persone al giorno in ogni clinica, sono numeri veramente molto grandi. La gente comunque è soprattutto disperata e potrei dire disillusa. Intendo dire che quest'anno e mezzo di tragedia ha portato anche gravi ripercussioni psicologiche, senza avere peraltro la possibilità per loro di un futuro, considerando che alcune famiglie hanno sfollato anche 10 volte, che vuol dire uscire dalle proprie tende, portarle in un'altra area, ricostruirle. Una tenda viene a costare fino a 1000 €, uno spostamento fino a 500 €, l'80% delle persone qui non ha un lavoro, i forni della Organizzazione Mondiale della Sanità e dell'ONU, sono stati chiusi". Considerato poi che da settimane non entrano aiuti. "Da oltre un mese non entra nulla, non entrano farmaci, non entra cibo. Anche la stessa rotazione degli internazionali che lavorano qui nelle NGO, è diventata più complessa. Sembra quasi peggio rispetto alla prima fase della guerra, intendo dire, A ottobre, novembre e dicembre c'era quella che noi chiamavamo una cosiddetta zona umanitaria, perché di quando in quando veniva violata, ma c'era un'area che veniva considerata relativamente sicura. Oggi non c'è un'area definita". .