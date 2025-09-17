Medioriente, in Israele protesta famiglie degli ostaggi

Le foto degli ostaggi, i cartelli, i canti e le proteste. In Israele, le famiglie delle persone ancora nelle mani di Hamas, ma non solo, sono scese in piazza ancora una volta per chiedere un accordo per gli ostaggi e la fine della guerra, nello stesso giorno in cui l'esercito israeliano è entrato a Gaza City. Proteste che vanno avanti e che sono arrivate anche davanti alla Corte di Giustizia di Tel Aviv, dove il Premier israeliano Benjamin Netanyahu è sotto inchiesta nell'ambito di un processo per corruzione. Vestiti in arancione come i detenuti e con le maschere del premier, diversi cittadini israeliani hanno atteso il suo arrivo protestando e facendo sentire la loro voce. nella Striscia di Gaza un genocidio e gran parte del mondo condanna l'offensiva israeliana, il premier, che appare sempre più isolato, ma evidentemente non lo è abbastanza, promette di continuare nella sua azione. ma evidentemente non lo è abbastanza, promette di continuare nella sua azione.

