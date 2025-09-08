Medioriente, Israele accetta la proposta di accordo di Trump

Israele dice sì all'ultima proposta avanzata dal presidente americano Donald Trump, un accordo globale che prevederebbe la liberazione in un unico scambio di tutti gli ostaggi israeliani, 48 di cui si stima solo una ventina siano ancora in vita, in cambio di un cessate il fuoco immediato e dell'annullamento dell'imminente operazione di terra dell' IDF, volta ad occupare Gaza City. Inoltre, Trump si farebbe garante delle trattative tra le parti per raggiungere la fine della guerra. nella Striscia. Hamas mostra segni di apertura dicendosi pronto a sedersi al tavolo dei negoziati, ma secondo indiscrezioni del quotidiano saudita Al-Sharq Awsat avrebbe informato i mediatori dell'impossibilità di liberare tutti gli ostaggi in un singolo giorno. Mentre la diplomazia è al lavoro a Gaza City si intensificano le operazioni militari di Israele. Dopo un ordine di evacuazione l'IDF colpisce il quarto grattacielo in pochi giorni. Si tratta della torre al-Ruya, un edificio di 17 piani ritenuto dall'esercito israeliano un centro strategico di Hamas, accusa che il movimento islamista palestinese respinge. A Ramot, colonia israeliana a Gerusalem Est, due palestinesi provenienti dalla Cisgiordania hanno aperto il fuoco contro un autobus bloccato nel traffico. Almeno sei le vittime accertate, oltre una dozzina i feriti, uccisi gli attentatori, ancora da chiarire il movente della sparatoria, né Hamas né il Jihad Islamico rivendicano l'azione, ma elogiano l'attacco definendolo un'operazione eroica, forte condanna dell'accaduto da parte della comunità internazionale, anche dal presidente dell'Autorità Nazionale Palestinese, Mahmoud Abbas, seppur in modo indiretto. Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu dichiara: questi attentati non ci indeboliscono, al contrario, aumentano la nostra determinazione a combattere il terrorismo. .

