Medioriente, le testimonianze degli sfollati a Gaza

00:01:54 min
|
1 ora fa

Le lunghe file di auto, mezzi e persone che lasciano Gaza City, i bombardamenti israeliani che continuano senza sosta, gli ospedali, quelli ancora funzionanti, al collasso e le famiglie ormai dimezzate che cercano rifugio, per alcuni si tratta della 36esima evacuazione dall'inizio della guerra. Le immagini e le voci che arrivano dalla Striscia di Gaza raccontano di un popolo affamato, senza più nulla e impossibilitato ad andare in un posto sicuro. Lasciare le tende, che sono ormai casa. Muoversi per mettersi in salvo ha, tra l'atro, un costo insostenibile. Non c'è cibo, non ci sono medicinali, anche i pochi ospedali funzionanti sono stati colpiti nelle scorse ore. Al loro interno la situazione è drammatica, racconta il personale sanitario. I feriti vengono medicati a terra, nei corridoi. Le attese sono lunghissime. Non sempre ci sono mezzi e medicinali. .

Medioriente, Gaza City: aperto corridoio per evacuazione
mondo
Medioriente, Gaza City: aperto corridoio per evacuazione
00:02:11 min
| 14 ore fa
