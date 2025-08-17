Chiudi Menu
News
Mondo
Medioriente, migliaia in piazza per rilascio ostaggi
00:02:06 min
|
27 minuti fa
mondo
Australia, il corteggiamento tra due cavallucci marini
00:00:56 min
| 1 ora fa
mondo
Gli ucraini si oppongono alle richieste della Russia
00:01:00 min
| 1 ora fa
mondo
Usa: Putin ha fatto concessioni su cinque regioni ucraine
00:01:15 min
| 2 ore fa
mondo
L'Indonesia celebra l'80° anniversario dell'indipendenza
00:01:00 min
| 2 ore fa
mondo
Proteste in Israele per rilascio ostaggi, 25 arresti
00:01:00 min
| 2 ore fa
mondo
Ipotesi scambio di territori: le difficoltà ucraine
00:02:46 min
| 3 ore fa
mondo
Malmedy, belgi preparano una frittata gigante in piazza
00:01:00 min
| 5 ore fa
mondo
Serbia, proteste violente contro Vucic: scontri e arresti
00:01:00 min
| 8 ore fa
mondo
Honduras, in migliaia pregano in piazza prima delle elezioni
00:01:00 min
| 9 ore fa
mondo
Guerra in Ucraina, la deputata Rudik: "Zelensky non deve incontrare Trump da solo"
00:00:48 min
| 9 ore fa
mondo
Lunedì Zelensky sarà alla Casa Bianca. Al centro il futuro della guerra in Ucraina
00:02:00 min
| 10 ore fa
mondo
Israele, sciopero nazionale per chiedere liberazione ostaggi
00:01:00 min
| 9 ore fa
