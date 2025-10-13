Netanyahu: aperte porte a un nuovo percorso di pace

Allora, nessun presidente americano ha mai fatto tutto questo per Israele, come è stato già ripetuto a Washington, veramente anche chi ci ha provato è arrivato molto molto più distante, ha fatto molto meno di lei. E diamo quindi il benvenuto qui oggi, grazie, grazie per la sua posizione da leader, grazie perché siamo riusciti ad avere il supporto grazie a lei di quasi tutto il mondo. È stata avanzata infatti una proposta che ha riportato a casa loro tutti i nostri ostaggi. È stata una proposta che mette fine alla guerra perché siamo arrivati a raggiungere tutti i nostri obiettivi. È stata una proposta eccellente perché ha aperto le porte a un nuovo percorso di pace in quest'area geografica, ma anche al di fuori di quest'area geografica. Quindi, signor Presidente, quindi io voglio arrivare a questa pace, lei vuole arrivare a questa pace, insieme, signor Presidente, la raggiungeremo questa pace. Come accennato precedentemente, noi già tanto tempo fa, appunto, negli accordi di Abramo, avevamo preso questo impegno e lo manterremo, lo ripeto, lo manterremo. Signor Presidente, oggi siamo alla fine di una guerra che è durata due anni. Una guerra che è iniziata il 7 ottobre, due anni fa, durante un'importante celebrazione. Beh io, lei e il mondo intero, tutti dobbiamo ricordare il 7 ottobre di due anni fa.