Medioriente, nuova proposta di tregua da Israele

Israele consegna ai mediatori una nuova proposta per il cessate il fuoco, dopo la risposta ritenuta insoddisfacente di Hamas della scorsa settimana, mentre l'inviato speciale degli Stati Uniti Steve Witkoff, annuncia il suo sesto viaggio in Israele, dove si concentrerà con particolare attenzione alla situazione umanitaria a Gaza. Il Presidente Donald Trump ha affermato che gli Stati Uniti collaboreranno con Israele per gestire nuovi centri alimentari nell'enclave, in un contesto di crescente pressione internazionale per affrontare la carestia dentro Gaza, descritta dalla Vicepresidente della Commissione Europea Teresa Ribera, come simile alle foto del ghetto di Varsavia o alla liberazione di Auschwitz. E dopo la Francia, anche Malta annuncia che riconoscerà lo Stato della Palestina il prossimo settembre. Inoltre Australia, Canada, Finlandia, Nuova Zelanda, Portogallo, Andorra e San Marino hanno annunciato di essere disponibili a prendere "medesima decisione". Mentre il Regno Unito mantiene la sua posizione: o il raggiungimento di un cessate il fuoco ed il miglioramento delle condizioni dei civili dentro Gaza, oppure anche Londra riconoscerà lo Stato palestinese a settembre. I famigliari degli ostaggi israeliani hanno criticato duramente Londra, dicendo che riconoscere la Palestina finché ci saranno ostaggi sequestrati dentro Gaza, equivale a legittimare l'utilizzo di azioni terroristiche a scopi politici. Ma anche Israele, dal canto suo, cerca di mettere pressione su Hamas. 22 ministri, legislatori della coalizione di governo firmano una lettera in cui chiedono al Ministro della Difesa Israel Katz, di approvare un tour nel Nord di Gaza da parte di gruppi di coloni per esaminare possibili siti per futuri insediamenti israeliani. Ufficiali del governo hanno dichiarato che l'annessione totale o parziale di Gaza, è la massima minaccia che lo Stato di Israele può fare contro Hamas, per spingere il movimento palestinese a mostrare maggiore flessibilità nei negoziati per il cessate il fuoco. .