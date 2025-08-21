Medioriente, parente ostaggio morto: "Liberate gli altri"

Mia nonna è tornata dopo 17 giorni. Era ridotta a pelle e ossa, ha perso mezzo chilo al giorno per tutto il tempo che è stata prigioniera. È stata deliberatamente affamata sin dal primo giorno. Siamo fortunati ad averla ancora con noi. Mio nonno invece sappiamo che è rimasto vivo per 20 giorni. Non ha ricevuto aiuto da nessuno. Un uomo di 83 anni che aveva fatto di tutto per la pace, per i diritti umani e per difendere lo Stato di Israele. Ora c'è una possibilità concreta di un accordo sugli ostaggi. Quello che dobbiamo fare è assicurarci che gli ostaggi ricevano aiuti umanitari da vivi. Lo dico perché so cosa significa rivedere mio nonno chiuso in una bara. È fondamentale per le famiglie riabbracciare i propri cari. Finché non torneranno tutti resteranno ostaggi e le famiglie non potranno trovare pace. Vorrei aggiungere anche che la comunità internazionale ora deve concentrarsi solo sulla liberazione degli ostaggi, sul cessate il fuoco e sull'ingresso degli aiuti umanitari. Hamas deve essere smilitarizzata e va trovata un'altra forma di governo per Gaza. Tutti dovrebbero concentrarsi su questo, non su altro. Servono verità, non fake news e senso di responsabilità. .