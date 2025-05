Medioriente, Primo ministro palestinese: Gaza zona carestia

Mentre Israele si prepara per espandere le operazioni militari all'interno della Striscia di Gaza, con l'obiettivo, ribadito dal ministro della Difesa israeliano Israel Katz, di sconfiggere Hamas e ottenere il rilascio di tutti gli ostaggi, oltre che occupare i territori conquistati, il primo ministro palestinese, Mohammed Mustafa, denuncia come l'enclave sia diventata una zona di carestia e si appella alla comunità internazionale affinché faccia pressione su Israele per porre fine a quello che il premier di Ramallah definisce un deliberato crimine umanitario perpetrato a Gaza, dopo che da oltre due mesi, più precisamente dal 2/3 il governo di Benjamin Netanyahu ha imposto un embargo totale nella striscia. Un lembo di terra ormai al collasso, dopo 19 mesi di conflitto, dove, secondo il quotidiano israeliano Haaretz, l'IDF avrebbe iniziato a costruire un sito di distribuzione alimentare nel sud, vicino a Rafah. Nel frattempo, secondo indiscrezioni dell'agenzia di stampa Reuters, Stati Uniti e Israele avrebbero discusso della possibilità che Washington guidi un governo temporaneo di transizione nel periodo successivo alla guerra nella Striscia di Gaza. Intanto gli Houthi, i ribelli sciiti filo iraniani dello Yemen, precisano che, nonostante la tregua con gli Stati Uniti, continueranno a colpire Israele in profondità. .