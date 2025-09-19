Medioriente, prosegue offensiva su Gaza Idf

00:02:03 min
|
1 ora fa

La morsa su Gaza City si stringe sempre di più. Mentre i blindati israeliani avanzano all'interno del capoluogo della Striscia, i colpi dal cielo sgretolano edifici residenziali e spazzano tende di fortuna. Nelle ultime settimane, secondo le stime dell'esercito israeliano, 480.000 palestinesi hanno lasciato il più grande centro urbano dell'enclave. Ne rimangono ancora oltre 500.000. Il portavoce dell'IDF, Avichay Adraee, avverte su X che l'IDF userà una forza senza precedenti a Gaza City, invitando la popolazione a lasciare la città. Intanto l'ONU ha deciso che il presidente dell'Autorità Nazionale Palestinese, Mahmoud Abbas, potrà intervenire in videoconferenza durante l'annuale assemblea generale delle Nazioni Unite, che si terrà la prossima settimana. Una decisione che arriva dopo che a fine agosto l'amministrazione americana di Donald Trump ha negato i visti ad un'ottantina di funzionari palestinesi, tra cui Abu Mazen. La giustificazione ufficiale della Casa Bianca era stata la mancata presa di posizione dell'ANP contro Hamas dopo l'attacco del 07/10, quella ufficiosa è che Washington vuole evitare l'uso della riunione annuale dell'ONU per iniziative sul riconoscimento dello Stato palestinese, come quella sponsorizzata da Francia e Arabia Saudita in calendario il 22/09. Sul tema del nucleare, invece, il Consiglio di Sicurezza dell'ONU ha dato il via libera al ripristino delle sanzioni contro l'Iran. I 15 hanno bocciato, con 4 voti a favore, 9 contrari e 2 astensioni, una bozza di risoluzione che avrebbe permesso di estendere la revoca delle sanzioni decisa con l'accordo sul nucleare del 2015. Ciò significa che le sanzioni contro Teheran, come richiesto nelle ultime settimane da Francia, Germania e Regno Unito, saranno reintrodotte il 28/09, a meno che, spiega la Troika europea, non venga raggiunto un accordo con la Repubblica Islamica entro la fine della prossima settimana. .

Guerra in Ucraina, caccia russi violano cieli estoni. 19sime sanzioni ue alla russia, colpito il GLNGuerra in Ucraina, caccia russi violano cieli estoni. 19sime sanzioni ue alla russia, colpito il GLN
mondo
Guerra Ucraina, caccia russi violano cieli estoni
00:02:08 min
| 2 ore fa
pubblicità
Gaza City, palestinesi cercano rifugio dopo assalto IsraeleGaza City, palestinesi cercano rifugio dopo assalto Israele
mondo
Gaza City, palestinesi cercano rifugio dopo assalto Israele
00:01:00 min
| 3 ore fa
Usa, tutti conduttori a fianco di KimmelUsa, tutti conduttori a fianco di Kimmel
mondo
Usa, tutti conduttori a fianco di Kimmel
00:02:22 min
| 3 ore fa
ERROR! FLUT1909010ERROR! FLUT1909010
mondo
Estonia, caccia russi violano lo spazio aereo Nato
00:01:00 min
| 3 ore fa
Gaza, manifestazioni di protesta ai confini per la fine della guerraGaza, manifestazioni di protesta ai confini per la fine della guerra
mondo
Proteste pro-palestina alla frontiera Israele-Gaza
00:01:00 min
| 5 ore fa
Timeline, l'esodo da Gaza e l'avanzamento via terra delle truppe israelianeTimeline, l'esodo da Gaza e l'avanzamento via terra delle truppe israeliane
mondo
Timeline, l'esodo da Gaza e l'avanzamento via terra delle truppe israeliane
00:28:39 min
| 5 ore fa
Nobel Matvijcuk: 1 milione e 600 mila bambini ucraini vivono sotto occupazione russaNobel Matvijcuk: 1 milione e 600 mila bambini ucraini vivono sotto occupazione russa
mondo
Matvijcuk: oltre un mln bambini ucraini vivono sotto russi
00:02:26 min
| 6 ore fa
Ucraina, Nobel Matvijcuk: 89.000 casi di crimini di guerra documentatiUcraina, Nobel Matvijcuk: 89.000 casi di crimini di guerra documentati
mondo
Ucraina, Nobel Matvijcuk: 89.000 casi di crimini di guerra
00:03:18 min
| 6 ore fa
Afghanistan, coppia britannica liberata dopo 8 mesi dai talebaniAfghanistan, coppia britannica liberata dopo 8 mesi dai talebani
mondo
Kabul, coppia britannica liberata dai talebani torna a casa
00:01:00 min
| 7 ore fa
Global Sumud Flotilla salpa da Portopalo con aiuti per GazaGlobal Sumud Flotilla salpa da Portopalo con aiuti per Gaza
mondo
Global Sumud Flotilla salpa da Portopalo con aiuti per Gaza
00:01:00 min
| 8 ore fa
New York, proteste contro celle ICE a Manhattan: 10 arrestiNew York, proteste contro celle ICE a Manhattan: 10 arresti
mondo
New York, proteste contro celle ICE a Manhattan: 10 arresti
00:00:11 min
| 9 ore fa
Australia, soccorritori liberano una megattera impigliata in una lenza da pescaAustralia, soccorritori liberano una megattera impigliata in una lenza da pesca
mondo
Australia, salvata megattera impigliata a una lenza da pesca
00:01:00 min
| 9 ore fa
Guerra in Ucraina, caccia russi violano cieli estoni. 19sime sanzioni ue alla russia, colpito il GLNGuerra in Ucraina, caccia russi violano cieli estoni. 19sime sanzioni ue alla russia, colpito il GLN
mondo
Guerra Ucraina, caccia russi violano cieli estoni
00:02:08 min
| 2 ore fa
Gaza City, palestinesi cercano rifugio dopo assalto IsraeleGaza City, palestinesi cercano rifugio dopo assalto Israele
mondo
Gaza City, palestinesi cercano rifugio dopo assalto Israele
00:01:00 min
| 3 ore fa
Usa, tutti conduttori a fianco di KimmelUsa, tutti conduttori a fianco di Kimmel
mondo
Usa, tutti conduttori a fianco di Kimmel
00:02:22 min
| 3 ore fa
ERROR! FLUT1909010ERROR! FLUT1909010
mondo
Estonia, caccia russi violano lo spazio aereo Nato
00:01:00 min
| 3 ore fa
Gaza, manifestazioni di protesta ai confini per la fine della guerraGaza, manifestazioni di protesta ai confini per la fine della guerra
mondo
Proteste pro-palestina alla frontiera Israele-Gaza
00:01:00 min
| 5 ore fa
Timeline, l'esodo da Gaza e l'avanzamento via terra delle truppe israelianeTimeline, l'esodo da Gaza e l'avanzamento via terra delle truppe israeliane
mondo
Timeline, l'esodo da Gaza e l'avanzamento via terra delle truppe israeliane
00:28:39 min
| 5 ore fa
Nobel Matvijcuk: 1 milione e 600 mila bambini ucraini vivono sotto occupazione russaNobel Matvijcuk: 1 milione e 600 mila bambini ucraini vivono sotto occupazione russa
mondo
Matvijcuk: oltre un mln bambini ucraini vivono sotto russi
00:02:26 min
| 6 ore fa
Ucraina, Nobel Matvijcuk: 89.000 casi di crimini di guerra documentatiUcraina, Nobel Matvijcuk: 89.000 casi di crimini di guerra documentati
mondo
Ucraina, Nobel Matvijcuk: 89.000 casi di crimini di guerra
00:03:18 min
| 6 ore fa
Afghanistan, coppia britannica liberata dopo 8 mesi dai talebaniAfghanistan, coppia britannica liberata dopo 8 mesi dai talebani
mondo
Kabul, coppia britannica liberata dai talebani torna a casa
00:01:00 min
| 7 ore fa
Global Sumud Flotilla salpa da Portopalo con aiuti per GazaGlobal Sumud Flotilla salpa da Portopalo con aiuti per Gaza
mondo
Global Sumud Flotilla salpa da Portopalo con aiuti per Gaza
00:01:00 min
| 8 ore fa
New York, proteste contro celle ICE a Manhattan: 10 arrestiNew York, proteste contro celle ICE a Manhattan: 10 arresti
mondo
New York, proteste contro celle ICE a Manhattan: 10 arresti
00:00:11 min
| 9 ore fa
Australia, soccorritori liberano una megattera impigliata in una lenza da pescaAustralia, soccorritori liberano una megattera impigliata in una lenza da pesca
mondo
Australia, salvata megattera impigliata a una lenza da pesca
00:01:00 min
| 9 ore fa
Playlist di tendenza
pubblicità